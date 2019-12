Michelle Hunziker fu ricattata e manipolata | l’appello su Instagram

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019)con un lungo post sul suo profiloripercorre i momenti bui di quando cadde vittima della setta e lancia un appello e un messaggio di speranza per evitare che altri possano cadere nella stessa rete malvagia. “Manipolazione e ricatto morale” sono temi poco affrontati che però la presentatrice svizzera ha purtroppo vissuto in prima persona, come lei stessa scrive su: “In questi ultimi tempi sto facendo molte riflessioni su un tema di cui si parla molto poco. La manipolazione e il ricatto morale. Io l’ho sviscerato abbastanza nel mio libro “Una vita apparentemente perfetta” in cui racconto come delle persone per 5 anni hanno provato piacere nel ricattarmi emotivamente,controllarmi, isolarmi, manipolarmi, denigrarmi psicologicamente con l’obbiettivo di creare una dipendenza, giocando sulle mie fragilità, le mie “lacune ...

