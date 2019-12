Emergenza alimentare | richiamati lotti di capsule Nescafé Dolce Gusto

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovapubblicata oggi, lunedì 16 Dicembre 2019, sul proprio sito dal Ministero della Salute. L’ordine di ritiro dal mercato riguarda nove confenzioni didi caffè compatibili con macchinedi vari produttori e distributori, tra cui Conad, Amazon e Meseta per la presenza di rischio fisico. Nel dettaglio, il rischio riguarda la possibile presenza di piccole particelle di plastica nella tazza. Esse potrebbero essere rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Come sempre in questi casi, si consiglia di non consumare idei prodotti interessati dal provvedimento. L’ideale sarebbe smaltirli o riportarli al punto vendita acquistati.: richiamatecaffè Iindividuati sono stati prodotti tutti da Beyers Caffè Italia Srl nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, 40013 Castel ...

