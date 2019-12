Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il programma pomeridiano della 16esima giornata diB comprende la sfida tra, due formazioni chiamate a una prova di carattere. I calabresi, infatti, sono chiamati al massimo risultato se vorranno fare il possibile per migliorare la propria posizione in classifica e rilanciarsi come una delle squadre che possano davvero salvarsi. Gli … L'articoloB,su

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Cosenza-Pordenone: appuntamento live su DAZN: Il programma pomeridiano della 1… - gdstwits : Serie BKT: Perugia-Cosenza 3-3 - notizieoggi_com : Serie B: il Perugia si fa riprendere due volte, respira il Cosenza- -