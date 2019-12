Roma – Spal | Dove vedere il posticipo delle 18 di domenica 15 dicembre in diretta e

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 14 dicembre 2019) La sedicesima giornata del campionato di Serie A continua con iltra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile insui canali Sky. Laè reduce da un pareggio per 1 – 1 a San Siro contro L’Inter. Laperde, invece, in casa contro il Brescia con il risultato di 0 – 1. Lasi trova in terza posizione a pari punti con il Cagliari e una vittoria oggi servirà a mettere un po’ di distanza dalle inseguitrici. Continua la serie sfortunata dellache si trova a boccheggiare ultima in classifica; conquistare un risultato utile è d’obbligo ma per nulla semplice contro un’agguerritissimainildi Serie AIldella sedicesima giornata di Serie A traè un’esclusiva Sky Sport. Il calcio d’inizio è previsto per ...

romaforever_it : Roma-Spal, i convocati - Enzobruno9 : @donbicenzo BRESCIA-LECCE 2-1 NAPOLI-PARMA 3-1 GENOA-SAMPDORIA 1-1 VERONA-TORINO 1-1 BOLOGNA-ATALANTA 1-2 JUVENTUS-… - forzaroma : #RomaSpal, a breve #Fonseca in conferenza stampa – LIVE #ASRoma -