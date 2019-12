Risultati Liga | 17ª giornata | solo un pari per il Barcellona contro la Real Sociedad | la

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)– In Spagna si torna in campo per una nuovadella. Turno che si è aperto, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo si sono sfidate Alaves e Leganes, 1-1 il risultato finale. Impegno tosto per ilsul campo della. A San Sebastian finisce 2-2. L’Atletico Madrid riceve l’Osasuna. Domenica due big match: Siviglia-Villae ValenciaMadrid. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore 21 Alaves-Leganes 1-1 SABATO ore 13 Granada-Levante 1-2 ore 162-2 ore 18,30 Ath. Bilbao-Eibar ore 21 Atletico Madrid-Osasuna DOMENICA ore 12 Getafe-Valladolid ore 14 Celta Vigo-Maiorca ore 16 Espanyol-Betis ore 18,30 Siviglia-Villarore 21 Valencia-Madrid CLASSIFICA35MADRID 34 SIVIGLIA 3127 GETAFE 27 ATHLETIC BILBAO 26 ATLETICO MADRID ...

