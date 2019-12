Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Brisbane 2019 | Sarah Lee Wai Sze continua a brillare

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nessun italiano in gara questa mattina nella tappa dididel-2020 disu. Per gli azzurri bisognerà aspettare il pomeriggio, quando Davide Plebani scenderà innell’omnium maschile e la coppia Elisa Balsamo – Martina Fidanza nella madison femminile. Nel mentre si sono svolte le qualificazioni della velocità femminile e del keirin maschile. Per quanto concerne la velocità, si qualifica per le semifinali la campionessa delLee Wai Sze, la quale sembra ancora una volta imbattibile, che troverà sulla sua strada la russa Anastasiia Voinova, così come l’australiana Stephanie Morton, che dovrà vedersela con la colombiana Martha Bayona Pineda. Avanti nel keirin maschile anche l’altro idolo di casa, vale a dire l’ex iridato della velocità Matthew Glaetzer. Oltre a lui si sono qualificati direttamente anche il ...

