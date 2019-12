Terremoto nel Mugello | si riduce la zona rossa a Barberino Ancora in 120 nei centri

Leggi la notizia su firenzepost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Al di fuori della, come negli altri comuni interessati, proseguono le verifiche in base alle segnalazioni dei privati. Ad oggi risultano 120 in totale sul territorio interessato dal sisma le persone dislocate presso le strutture di accoglienza individuate dai Comuni (il numero è in progressiva diminuzione rispetto ai giorni scorsi)

Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - RaiNews : #Terremoto Le scosse in corso sono più vicine alla faglia attivata nel 1542 che a quella che causò il sisma del 191… -