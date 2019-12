Il calciatore Achraf Lazaar con Giulia D’Urso, la foto dietro la segnalazione sul presunto bacio (Di venerdì 13 dicembre 2019) La segnalazione su Giulia D’Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli a “Uomini e Donne”, si arricchisce di nuovi particolari e della presunta identità del calciatore il cui nome non era stato fatto. Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che risale al 2 novembre scorso, data a cui fa riferimento la segnalazione di Sheri. Lo scatto è stato realizzato durante una festa di compleanno alla quale Giulia ha ammesso di avere partecipato, confermando che al party avrebbe presenziato anche lo sportivo in questione, sua ex fiamma. Deianira ha postato in rete una foto scattata durante la festa che mostra la bella Giulia accanto ad Achraf Lazaar, terzino sinistro del Cosenza. La foto prova la presenza di entrambi all’interno del locale in cui si stava festeggiando il compleanno dell’amico che i due avrebbero in comune ma nulla dimostra rispetto al bacio che Sheri, ...

