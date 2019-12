Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutonel comune capoluogo. A firmare l’ordinanza, nella tarda serata, ilVincenzo Napoli, soprattutto per i possibili danni provocati dal violento nubifragio e ancora non quantificate. Vento e acqua potrebbero aver provocato danni ancora non chiari. Ecco cosa scrive ilVincenzo Napoli: “Sono in prefettura con gli assessori Caramanno e De Maio, con Mario Sposito e il comandante Vecchione e sto predisponendo la chiusura delle. Il bel tempo previsto pernon ci esime dal controllo prudenziale delle alberature, della stabilità dei versanti, dello stato della viabilità, che al momento presenta importanti criticità”. L'articolod’acqua, ildinon haproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Bomba d'acqua, il sindaco di ##Salerno non ha dubbi: domani scuole chiuse ** - zazoomnews : Strade – piscine Salerno non regge alla bomba d’acqua (VIDEO) - #Strade #piscine #Salerno #regge - anteprima24 : ** #Strade - #Piscine, ###Salerno non regge alla bomba d'acqua (VIDEO) ** -