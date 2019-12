Brutte notizie per Michelle Hunziker | il tradimento ad All Together Now | ecco cosa è

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Secondo appuntamento di AllNow conQuesta sera su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento di AllNow, il programma musicale condotto dae con la partecipazione di J-Ax. L’esordio della scorsa settimana ha riscosso un discreto successo a livelli d’ascolto raggiungendo il 16,52% di share. La … L'articoloper: ilad AllNow,è successo proviene da KontroKultura.

CottarelliCPI : Il #rapportoCensis ci dà parecchie brutte notizie, ma anche qualcuna buona: gli italiani che fanno #volontariato so… - redazioneiene : MARTEDÌ A #LEIENE: BOTTE E TASSISTI Brutte notizie per i tassinari di Roma che menano. Linea dura dopo il caso di F… - GoalItalia : Brutte notizie per il Dortmund, incidente domestico per Witsel: il belga è stato ricoverato in terapia intensiva ???? -