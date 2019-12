Viadotto A6 | la Finanza nelle sedi di Autostrade dei Fiori e della Sina gruppo Gavio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A poco più di due settimane dal crollo, che per fortuna non provocò vittime, l’indagineprocura di Savona per disastro colpo sulMadonna del Monte, fa il primo passo. La Guardia dista eseguendo alcune acquisizioni di documenti che riguardano la progettazione e la realizzazione oltre agli schemi di ispezioni periodiche e manutenzioni delsull’A6. Ilera parzialmente crollato il 24 novembre a causa di una grossa frana che si era staccata dalla collina e aveva falciato i piloni, facendo crollare circa 30 metri di impalcato. Le Fiamme gialle, su ordineprocura di Savona, hanno acquisito documenti negli uffici di Torinosocietà Autostrada deidi Milano e Savona(entrambe società del). Il provvedimento rientra nell’ambito dell’indagine delegata alladagli inquirenti dopo il ...

