Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19 | 15

(Di martedì 10 dicembre 2019)DEL 10 DICEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITEFIUMICINO E AURELIA, PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA; STESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO AL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; IN DIREZIONESEGNALIAMO INFINE CODE SULLA ...

