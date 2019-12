Sea Watch il video drammatico per la giornata mondiale dei diritti umani

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Unstruggente che mostra una bambina che cerca di risalire in superfice per poi annegare, per ladei. La morte per annegamento dura quanto questo. Settantuno anni fa, è stata adottata la Dichiarazione universale dei. Oggi, l’Ue cerca di fermare la migrazione al costo di vite umane. … L'articolo Seailper ladeiproviene da www.meteoweek.com.

HenryDvThoreau : RT @ImolaOggi: Sea Watch, denunciati anche i Procuratori della Repubblica. ??Ornella Mariani: avanti con fermezza! Brontolare non serve a ni… - cettabone : RT @ImolaOggi: Sea Watch, denunciati anche i Procuratori della Repubblica. ??Ornella Mariani: avanti con fermezza! Brontolare non serve a ni… - eterea_naive : RT @ImolaOggi: Sea Watch, denunciati anche i Procuratori della Repubblica. ??Ornella Mariani: avanti con fermezza! Brontolare non serve a ni… -