Patty Pravo | Una volta il fumo era buono | ora fa schifo

Patty PRAVO/ 'La canna con la Vanoni? No - non mi piace l'erba' - Live Non è la d'Urso - : PATTY PRAVO ripercorre a Live Non è la d'Urso il periodo in cui faceva uso di droghe. Con lei l'amico Jimi Hendrix. Il quale…

Live Non è la d’Urso : Barbara scioccata dalla confessione di Patty Pravo : Patty Pravo a Live racconta degli scherzi della nonna morta, Barbara d’Urso: “Ma sei seria?” Barbara d’Urso a Live ha appena intervistato la famosa cantante Patty Pravo. E quest’ultima ha raccontato in lungo e in largo tutta la sua vita costellata da vari scandali. Ma è stato un aneddoto sulla nonna morta che ha sorpreso molto Barbara d’Urso. Di cosa si tratta? A tal proposito Patty Pravo a Live ha confessato: ...

Patty Pravo e l’esperienza del carcere : “Cercavano Maradona e ingabbiarono me” : Tanti temi e confessioni sconcertanti nell’intervista di Barbara D’Urso a Patty Pravo nella puntata di stasera di Live. La diva della musica italiana ha recentemente rilasciato un’intervista ad un quotidiano in cui ha dichiarato dettagli della sua vita davvero sconvolgenti, dall’uso di droghe all’esperienza del carcere. A Live racconterà la sua verità. Patty Pravo si confessa Patty Pravo è sempre stata una cantante che ha fatto parlare di sé. ...

Patty Pravo bigama - lo scandalo negli anni ’80 : due mariti in contemporanea : Patty Pravo, artista controversa e sempre controcorrente, non si smentì nemmeno nella vita privata quando fu accusata del reato di bigamia. Tutto accadde dopo che il 23 agosto 1982 sposò John Edward Johnson, chitarrista statunitense di otto anni più giovane di lei a San Francisco. In quel momento per la legge italiana la Pravo risultava […] L'articolo Patty Pravo bigama, lo scandalo negli anni ’80: due mariti in contemporanea è ...

I retroscena di Blogo : Patty Pravo nella giuria del Cantante mascherato : La partenza è fissata per venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai1. Il riferimento è al nuovo spettacolo di varietà Il Cantante mascherato che presidierà per 4 serate il venerdì della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.In un clima di grande e comprensibile segretezza sta prendendo forma il cast dei concorrenti di questo spettacolo condotto, diretto e fortemente voluto da Milly Carlucci, che si prende qualche settimana di ...

Domenica In - la gaffe di Mara Venier con Patty Pravo : “I gay? Mio marito è normale”. Sui social scoppia la polemica : Ha scatenato polemiche sui social la gaffe di Mara Venier durante l’intervista a Patty Pravo nell’ultima puntata di Domenica In. Tutto è iniziato con una considerazione della conduttrice: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, ha detto la Venier alla cantante riferendosi agli amici che hanno in ...

Mara Venier e Patty Pravo - imbarazzo a Domenica In : "I gay? Mio marito è normale". Disastro in diretta : Buccia di banana gay a Domenica In. Durante l'intervista a Patty Pravo, la conduttrice Mara Venier scivola su una espressione che molti, su Twitter, hanno giudicato poco felice e facilmente equivocabile. Parlando con la cantante delle loro amicizie in comune, Zia Mara sottolinea come molti di loro s

Patty Pravo dalla Venier : Ho avuto due uomini contemporaneamente : Patty Pravo è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata di Domenica In. Ospite della padrona di casa Mara Venier, la popolare cantante veneziana ha svelato particolari scottanti della sua vita amorosa. Nel salotto domenicale di Rai Uno, Patty Pravo ha rivissuto i fasti del passato: dai numerosi Sanremo ai quali ha partecipato, agli anni della popolarità e del successo travolgente. Ma ha anche parlato dei suoi amori, suscitando inattese ...

Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica - Patty Pravo - Alessio Boni tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica, Patty Pravo, ...

Mara Venier blocca l’entrata di Patty Pravo : “L’ho fatto perché…” : Domenica In, Mara Venier blocca Patty Pravo per un inconveniente in diretta Patty Pravo è stata un’altra degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Prima di iniziare l’intervista, però, è accaduto un piccolo “increscioso” legato al nome della cantante scritto sullo schermo. Infatti, al momento dell’entrata in studio di Patty, campeggiava il nome di Violante Placido. A quel punto Mara Venier ha fatto rifare ...

Patty Pravo sono stata trigama è ho avuto sei mariti : La vita sentimentale della cantante Patty Pravo hè stata molto movimentata ha avuto “sei mariti, di cui quattro veri”. l primo è stato il batterista Gordon Fagetter (“Eravamo fanciulli”) poi l’antiquario Franco Baldieri: “Abbiamo passato la notte insieme, scoperto di essere anime uguali e, la mattina ha raccontato al “Corriere della sera” – ho messo la pelliccia sul pigiama e siamo andati in Campidoglio a sposarci. È durata poco. Non ...

