Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'Aquila - Installate all’Aquila le primeinformatizzate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nei quartierie San. La gestione delle ecosono a cura dell’Asm, la società multiservizi impegnata nella raccolta dei rifiuti. “La complessità e l’estensione del territorio comunale richiedono l’individuazione di azioni incisive per agevolare il conferimento e la raccolta dei rifiuti da affiancare al servizio porta a porta. – spiega il sindaco – Ringrazio il settore Ambiente, l’assessore Taranta e l’Asm nei confronti della quale l’amministrazione ha operato l’estensione del contratto di servizio che ha garantito solidità, certezze di sviluppo e investimento all’azienda”. “La collaborazione con Asm è costante e i risultati si vedono. Il servizio sta migliorando ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini per ...

romi_andrio : RT @uambrosoli: Informazione, didattica ed entertainment: funzioni che svolgono le nuove, meravigliosamente allestite, Gallerie di Leonardo… - abruzzo24ore : Inaugurate le nuove isole ecologiche al Torrione e a San Domenico - Affaritaliani : Leonardo, apre a Milano il più grande museo al mondo -