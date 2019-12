Far west al centro commerciale | 14enne accerchiato da 15 ragazzi e accoltellato

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Domenica scorsa, poco prima della mezzanotte, un ragazzo di 14 anni è stato vittima di una aggressione da parte di una baby gang. La vittima è stata accerchiata da 15ni che lo hanno preso a manganellate e poi gli hanno sferrato un colpo all’addome con un coltello. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove sono giunti i carabinieri. Secondo quanto il minore ha riferito ai militari si trovava alVulcano Buono di Nola quando è scattato il raid. Prima è stato infastidito da quattroni, poi quando lui ha provato ad andare via dal, è stato raggiunto da altri. In seguito è trasferito all‘ospedale Cardarelli di Napoli ed è stato operato d’urgenza. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Faral, ...

