Primo Natale con lui | tutti i segnali da cogliere fin da adesso

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Avete la stessa concezione delle festeState facendo muro contro muroState discutendo (abbastanza)Starete quasi solo con una famiglia ("per amore")Non vuoi portare lui a casa tua Sapete riconoscere la priorità di certe situazioniState litigando sui regali Siete pronti al piano B Non siete d’accordo sul menu Volete stare bene (e basta)Un’altra tappa importante per la tua coppia, ma non solo. Il tuocon lui può regalarti la preziosa opportunità di scoprire qualcosa sul vostro rapporto. Può aiutarti, cioè, a captare alcune dinamiche che potrebbero contribuire a far decollare la tua storia o, al contrario, piccole criticità che faresti bene a tenere sotto controllo. Ed eventualmente a neutralizzare. «La grande mole di decisioni da prendere durante il periodo delle Feste (“Che regali fare?”, “Dove trascorrere la Vigilia?”, “E il 25?”, “E Capodanno?”) finisce per mettere alla ...

