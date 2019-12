Napoli-Genk | San Paolo vuoto | solo 20 000 biglietti venduti

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019), per l’importanza capitale della gara, sulla carta dovrebbe essere una di quelle gare da tutto esaurito, una di quelle notti di Champions da ricordare ma con ogni probabilità non sarà così, almeno sugli spalti del San. Come riferito dai colleghi de “Il Corriere dello Sport“, domani al Sannon dovrebbero esserci più di 20 mila presenti. In questi due giorni che restano di vendita si spera di raggiungere almeno quota trentamila presenze per una gara che dovrebbe restare nella storia delPER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Il Mattino – I retroscena dell’ammutinamento e le parole di Allan a EDL MercatoIbrahimovic già da gennaio? Il Milan non ce la farà Esonero Ancelotti, il Presidente De Laurentiis lo ammette Fedele: “Non facciamoci ingannare, ilverràper turismo” CONTENUTI EXTRA FalsiJuve, smantellata ...

sscnapoli : ?? Napoli-Genk sarà diretta dall’arbitro turco #Cakir ???? - _SiGonfiaLaRete : #NapoliGenk, dove vederla in tv e in streaming - ultimenapoli : Napoli - Genk , i risultati del Napoli non rispecchiano assolutamente le aspettative , i tifosi sono delusi , doman… -