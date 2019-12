Libero | Balotelli salva il Brescia e scaccia le polemiche

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ier ilha vinto sulla Spal grazie ad una rete di Mario. La sua 50sima in Serie A, con la quale mette da parte, scrive, leche lo hanno accompagnato negli ultimi mesi. Un gol che ha un’importanza notevole per la squadra, ma soprattutto per l’attaccante. “Perché oltre are le, i cattivi pensieri, gli attriti, e pure i soliti stucchevoli commenti sull’ennesima rinascita di un calciatore che ormai ha quasi 30 anni, coglie l’occasione per mandare un messaggio molto chiaro:è quello che è. Punto. I tempi del talento incompreso, del potenziale sprecato e del genio e sregolatezza sono passati”. Al termine della partita ha dichiarato: «L’Europeo? Tutti vogliono giocarlo ma per me è importantere il. È questo che ho in testa». Ilè così tornato alla vittoria dopo 6 sconfitte consecutive e ha ...

