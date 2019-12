Formula 1 | la Racing Point cambia nome?

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Possibilenuovo per. Il proprietario della scuderia sarebbe in procinto di acquistare il brand di Aston Martin. LONDRA (INGHILTERRA) –nuovo per la? La prossima stagione la scuderia di Lawrence Stroll potrebbere per l’ennesima volta sponsor e denominazione. Una variazione che però non dovrebbe portare a clamorosi stravolgimenti in squadra. Sergio Perez e il figlio del proprietario, Lance, saranno confermati con l’obiettivo di ottenere risultati importanti in chiave campionato. La stagione per la Force India è stata ricca di alti e bassi. Nel 2020 si cercherà di continuare il percorso di crescita in attesa della stagione successiva con la rivoluzione che ormai è davvero alle porte. Force India? Alcune indiscrezioni riferiscono del forte interesse di Stroll per acquistare l’Aston Martin. ...

FormulaPassion : #F1 | Aumentano le opzioni a disposizione di Robert #Kubica in ottica 2020 - Fprime86 : RT @SkySportF1: ?? @RacingPointF1 verso un cambio di nome? ? - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ?? @RacingPointF1 verso un cambio di nome? ? -