Previsioni meteo 9 dicembre | tornano piogge | temporali e venti gelidi

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Leper lunedì 9indicano l'arrivo di una nuova perturbazione di origine nord-atlantica che si affaccerà sulla penisola riportandoe nubifragi, accompagnati da fortiche causeranno un repentino calo termico su molte regioni del Paese. Una situazionedestinata protrarsi anche nei giorni successivi con la prima neve anche in pianura.

La_Prealpina : Il meteo di domani: nebbia al mattino nel Varesotto - Ticino. Vento da WSW raffiche fino a 17 km/h. Temperature min… - LampedusaToday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 18°C. Consulta meteo e previsioni › - JesoloCity : Previsioni del tempo per domani a Jesolo Max 9°C Min 3°C by @wunderground #meteo #jesolo #jesolobeach… -