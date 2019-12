PierSilvio Berlusconi e la proposta alla Toffanin | gelo per la domanda di Ilaria D’Amico

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019)D’Amico, ospite a Verissimo, ha saputo mettere in difficoltà anche la padrona di casa, chiedendole di: ecco cosa ha detto.D’amico a Verissimo: “Io rovina-famiglie?” Nell’ultima punta di Verissimo andata in onda sabato 7 dicembre, Silviaha ospitato in studioD’Amico, compagna del portiere Gigi Buffon. La donna, ha affrontato le domande che riguardavano la loro relazione ma ne ha anche approfittato per togliersi qualche sassolino dscarpa. “Ho molto sofferto per l’etichetta di rovina-famiglie” esclama a distanza di qualche anno. La sua relazione con Buffon, infatti, segnò in modo definitivo la fine del matrimonio con la Seredova. La loro, però, sembra proprio essere una forte storia d’amore, come dichiara subito dopocompagna di: Non immaginavo ...

RobBagnasco : Piera Silvio Berlusconi sempre vicino al Tigullio - stilmegeorg001 : Ma che ci aspettiamo da un canale di Piersilvio Berlusconi maddai - bista92 : RT @_DAGOSPIA_: MARINA E PIERSILVIO BERLUSCONI OFFRONO ''FORZA ITALIA'' A SALVINI PER EVITARE LA DISFATTA AL CAV -