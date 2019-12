Massimo Bossetti nuovo pool difensivo | Quarto Grado rivela chi c’è dietro | «Trovato un

urbanpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Omicidio Yara Gambirasio news a: si è fatto avanti nella vicenda giudiziaria (ormai passata in giudicato) uninvestigativo composto da ben 13 persone tra cui spicca la figura eclettica di Carlo Infanti, regista, produttore, drammaturgo e scrittore che nel 2018 aveva scritto un libro proprio sul caso Yara Gambirasio. Questosarebbe stato assoldato da Marita Comi, moglie di, e starebbe lavorando per scagionare il muratore bergamasco già dallo scorso gennaio. Un lavoro svolto in gran segreto per effettuare indagini difensive in favore dine ha dato conferma nella puntata andata in onda lo scorso 6 dicembre,ndo inoltre che alcollegosarebbero stati consegnati i ‘dati grezzi’ dell’indagine messi a disposizione dalla difesa Salvagni-Camporini nelle fasi processuali e, con la chiusura ...

giacomo_vespo : Questa sera alle ore 20:30, cliccando su questa Immagine, accederete direttamente al Video Live. La lettera di Mass… - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * PUNTATA DEL 6 dicembre 2019, « CASO LUCA SACCHI / UNA SPERANZA PER MASSIMO BOSSETTI / »… - Antonel07956817 : @QuartoGrado Io credo che Massimo Bossetti sia stato incastrato e che Yara quella sera non sia uscita viva dalla pa… -