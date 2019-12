Ancelotti intoccabile fino a martedì Tregua dentro la crisi

forzazzurri

(Di domenica 8 dicembre 2019), nonostante unaapertissima, ha la fiducia di De Laurentiisalla gara contro il Genk Una squadra, partita con ambizioni da scudetto, che non vince da quasi due mesi in campionato, ha comunque l’obbligo di rialzarsi e combattere e lo deve fare con il suo allenatore. Come sottolinea il Corriere della Sera,l’allenatore azzurro sarà: “Una specie dilapiù grande dell’era De Laurentiis. Il problema è cambiare in fretta l’andazzo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI RASSEGNA STAMPA – Le prime pagine dei quotidiani di oggi 08/12/2019 Le pagelle – Napoli deludente che non riesce ad uscire dalla, solo un pareggio ad Udine TOP & FLOP, Udinese Napoli il migliore ed il peggiore in campo Udinese-Napoli, gli highlights della Serie A – VIDEO Chiariello: “continua a ...

Yogaolic : @mattinodinapoli’ il figlio vice di Ancelotti viene ridimensionato’ allora il problema,come da rumors circolanti da… - Napoli1926Ssc : @SpudFNVPN Spud l 'emozione si tu,mi viene da dire che oggi come oggi il Napoli sei tu,il resto purtroppo e sono va… - infoitsport : CdS – Ancelotti ora cambia: in campo solo chi ha anima, nessuno è intoccabile -