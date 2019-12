Storia di Nilde | NILDE IOTTI | UNA MADRE DELLA REPUBBLICA

feedproxy.google

(Di sabato 7 dicembre 2019) di Agostino Spataro Non ho visto la puntata di sulla vita diperché in viaggio. Tuttavia, avendo avuto la buona ventura di conoscerla personalmente e, soprattutto, di vederla all'opera nella sua alta responsabilità di PresidenteCamera dei Deputati, posso dire che fu apprezzata non solo da noi, deputati del Pci, ma dalla quasi totalitàCamera per la sua equilibrata conduzione dei lavori parlamentari, per il suo rispetto delle opinioni politiche e dei ruoli di ciascuno, (...) - Tribuna Libera

