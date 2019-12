Salute | la ricerca clinica farebbe risparmiare 400 milioni alla sanità

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Promuovere le sperimentazioni clinichepubblica almeno 400e per questo servono provvedimenti più snelli, senza i quali l’Italia rischia di perdere terreno in Europa e di conseguenza sarebbero necessari per tutelare il lavoro di circa 10.000 persone: sono le stime aggiornate sullain Italia presentate oggi a Stoccolma dFondazione Roche, a margine degli eventi per le celebrazioni dei Nobel 2019. “Sono stime al ribasso, ma sufficienti a indicare che in Italia basterebbe aumentare sperimentazioneper” e “sembrerebbe stia aumentando la consapevolezza dell’importanza dellada parte delle istituzioni e del ministero della”, ha detto Sergio Scaccabarozzi, head ofl operations di Roche. “L’Italia ha opportunità grandissime ...

giovanicri : Il Ministro della Salute @robersperanza accende il Colosseo insieme ai volontari @crocerossa: 'Insieme per la giorn… - repubblica : Aids, l'allarme dell'Oms: diagnosi tardiva per una donna europea su due [aggiornamento delle 09:39] - saluteinforma : Lottomatica Servizi e Federazione Italiana Tabaccai al fianco di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scien… -