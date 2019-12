Auto aziendali | cuneo fiscale | plastic tax  Cosa pagheremo e quando | tutte le novità

corriere

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dopo un vertice a oltranza cominciato giovedì pomeriggio e finito sabato notte, la maggioranza ha raggiunto un compromesso sulle tasse per laa e le bevande zuccherate e sulla stretta per le. E ora la legge di Bilancio non potrà più essere emendata al Senato

davidefaraone : Le vittorie di #ItaliaViva in manovra : stop aumento Iva, via la tassa sui telefonini, gasolio, auto aziendali, ced… - wimganz : RT @MorMattia: - cancellazione totale aumento IVA - tasse su auto aziendali - tasse su gasolio - tasse su cellulari Vengono rinviate all’a… - yy01329 : RT @sabrimaggioni: #Conte al #Quirinale poi l’annuncio «Rinvio su #plastictax #sugartax e stop alla stretta sulle auto aziendali» Uno st… -