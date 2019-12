LIVE Sci alpino | Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA | ottima Nicol Delago | è

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43 Ora sta nevicando meno rispetto all’inizio, i pettorali alti potrebbero venire agevolati. Attenzione alla francese Miradoli, appena 0.19 di ritardo al terzo intermedio. 21.42 L’austriaca Venier si porta al comando con 0.21 su Venier. Aveva due missili sotto i piedi, nel tratto filante ha fatto la differenza, rifilando 65 centesimi a Rebensburg.scivola in terza piazza provvisoria. 21.41 Un decimo di vantaggio al quarto intermedio per Venier! 21.41 In pista l’austriaca Venier, 44 centesimi di ritardo al secondo intermedio, dove nessuna si è avvicinata a Rebensburg. 21.40 TERZA! Mikaela Shiffrin recupera nel finale ma è terza a 3 decimi, finisce dietro di 2 centesimi ad un’! 21.39 Resta immutato il gap anche al terzo rilevamento. 21.39 Sua Maestà Shiffrin paga addirittura 63 centesimi da ...

