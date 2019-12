Golpe finanziario | crollo delle Borse mondiali a marzo La strana manovra di Bridgewater

liberoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019). È la scommessa del più grande hedge fund del mondo,, il cui fondatore Ray Dalio ha appena sottoscritto contratti di assicurazione per 1,5 miliardi di dollari per proteggere il portafoglio di gestione del fondo, 150 miliardi di dollari in azioni e inve

domenicofino1 : MES ILLEGITTIMO: FRUTTO DI UN GOLPE FINANZIARIO. ECCO LE PROVE - TommyBrain : MES ILLEGITTIMO: FRUTTO DI UN GOLPE FINANZIARIO. ECCO LE PROVE - IacobellisT : MES ILLEGITTIMO: FRUTTO DI UN GOLPE FINANZIARIO. ECCO LE PROVE -