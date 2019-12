Fiorello è “il personaggio del decennio”

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 31 dicembre è vicino ed è ora di tirare le somme. Come di consueto, c’è chi avvicinandosi alla fine dell’anno sente la necessità di guardarsi indietro, fare bilanci, capire cosa è cambiato, cosa non ha subito e mutazioni volgendo poi lo sguardo al futuro per capire in che direzione muoversi. Certo però, questo 31 dicembre non solo spazzerà via un anno ma un intero decennio e anche negli ambienti televisivi si è deciso per un “conto di fine, in particolare un premio che è finito dritto dritto nelle mani didel decennio“ Un grandissimo onore perche è stato eletto da Tv Sorrisi e Canzoni come uomo del decennio. C’era tanta attesa di sapere chi potesse essere il grande trionfatore, la personalità televisiva degna di un premio così tanto prestigioso e soprattutto simbolico. La decisione, è arrivata ed è stato direttamente Aldo ...

Fiorello : Il nome di fantasia del nuovo ospite di #EPCFCFINT è #CarloConti! #vivaraiplay - Fiorello : Il Natale della famiglia Inps. #VivaAsiago10 #VivaRaiPlay - RaiPlay : ?? SPOILER ALERT ?? Il finale del nuovo libro di Moccia in esclusiva a #VivaAsiago10 ?? ???? -