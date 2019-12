Bimbo scomparso nel 1977 | l’ombra della pedofilia dietro il giallo di Mauro

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Bianca cerca il figlio da 42 anni, da quando, il 21 gugno, le tracce del suoRomano, si sono perse in un cold case che attraversa i decenni. Una scomparsa i cui contorni sembrano aver inghiottito quel bambino di 6 anni svanito nel nulla a Racale (Lecce), mai più tornato all’affettosua famiglia. Oggi c’è una svolta: un uomo, la cui identità graviterebbe intorno a questa terribile storia, è attualmente indagato per. Che fine ha fattoRomano? “Se mio figlio fosse vivo, sarebbe già tornato a casa in questi 42 anni“. Lo dice Bianca, tra le lacrime che sono ormai compagnesua triste sorte di mamma, ai microfoni di Storie Italiane, chiedendo che venga fatta giustizia. Piange per suo figlio,Romano,nel, all’età di 6 anni, e mai più ritrovato. Un cold case immerso nelle sabbie mobili di una soluzione che sfugge da ...

