(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’Italinuoto riparte da due ori e un argento nel giorno di mezzo dell’Europeo di Glasgow grazie a Panziera, Paltrinieri e Bianchi, protagonisti di gare straordinarie. E’ giornata di ottime prestazioni e di grandi speranze anche per domani. Ecco i voti, atleta per atleta, della terza giornata di gare all’Europeo in vasca corta. LE PAGELLE DEGLI AZZURRI NELLA TERZA GIORNATA DEGLI EUROPEI IN VASCA CORTA DI GLASGOW GREGORIO PALTRINIERI 9.5: Voleva tornare a vincere e ha vinto, piegando la resistenza di rivali molto accreditati (mancava solo il tedesco Wellbrock all’appello), con una tattica diversa dal solito, cambiando passo poco prima di metà gara e regalando spettacolo fino ad un finale sofferto perchè ancora la condizione non è la migliore. Vittoria importantissima dal punto di vista psicologico. MARGHERITA PANZIERA 9.5: Titolo Europeo anche in vasca corta ...