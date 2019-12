Sanremo 2020 | L’Altro Festival | svelato il conduttore a sorpresa – ecco chi è

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’altro, versionedel Dopo, in onda in esclusiva su RaiPlay, sarà condotto da Nicola Savino. La notizia è stata data in diretta durante la puntata di Viva RaiPlay dal padrone di casa, Fiorello, in compagnia del direttore artistico edi, Amadeus. Nicola Savino presentatore de L’Altroè abbastanza sorprendente dato che il nome delde Le Iene non era mai stato associato ae/o al Dopo. Amadeus ha commentato: Sarà una cosa piratesca, su RaiPlay, in un luogo dove tutto è permesso e dove non tutti potranno entrare. Fiorello ha detto: Questo è proprio ildella Radio, perché tutti è tre abbiamo incominciato in radio. Amadeus ha puntualizzato: E’ ildell’amicizia. Ci conosciamo da 35 anni, anche di più. Il neode L’Altro...

