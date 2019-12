anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la vittoria contro il Cmb Signor Prestito, laAvellino punta dritto verso la prossima sfida. La compagine irpina nel prossimo turno affronterà inl’Arzignano. Ad introdurre la sfida è stato il tecnico Marcelo: “E’ stata una settimana dura. Abbiamo affrontato la settimana con grande armonia dopo le due vittorie ottenute – ammette – Ho visto la squadra bene, ma ora abbiamo bisogno di maggior calma e tranquillità. Non abbiamo vinto ancora nulla, siamo ancora alla ricerca della qualificazione alle final eight. Pensiamo partita dopo partita, ora guardiamo all’Arzignano”. “Sarà l’occasione giusta per blindare la zona final eight – ammette– E’ uno dei primi obiettivi a cui la società ambisce. Speriamo che di tornare a casa con una ...

wam_the : Sandro Abate – Batista: Qualcosa faremo sul mercato. Giocatori in Nazionale? Un orgoglio per la città di Avellino - anteprima24 : ** Sandro Abate, Batista: '#Arzignano trasferta insidiosa. Mercato? Valutiamo' ** - ottopagine : Sandro Abate, rescissione consensuale con un portiere #Avellino -