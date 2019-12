Calcio Coppa Italia | il Cagliari supera la Sampdoria 2-1 e vola agli ottavi

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilfa il bis contro lae si conquista l'accessodi finale di. Dopo la rocambolesca vittoria di lunedì scorso in campionato per 4-3 i sardi si impongono stavolta per 2-1, risultato che porta la firma ancora una volta di Alberto Cerri che dopo aver firmato i

Fantacalcio : Coppa Italia - Cagliari-Sampdoria 2-1: in gol Cerri e Ragatzu - SardiniaPost : Cerri segna ancora alla Samp e Ragatzu raddoppia. Inutile il gol di Gabbiadini: il Cagliari vola agli Ottavi di Cop… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Coppa Italia, #CagliariSamp 2-1: #Cerri, #Ragatzu e #Gabbiadini a segno -