Rita Rusic esagerata | “sarò la bomba sensuale di questo Grande Fratello…” FOTO

Grande Fratello Vip 2020 : Rita Rusic concorrente : Rita Rusic La quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 da martedì 7 gennaio 2020, ha la sua prima concorrente ufficiale: la produttrice cinematografica Rita Rusic, nota alle cronache rosa per il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, varcherà infatti la porta rossa della casa di Cinecittà per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo ...

Grande Fratello Vip 2020 : Rita Rusic prima concorrente ufficiale (foto) : A quasi un mese dalla partenza del Grande Fratello Vip il nuovo numero del settimanale Chi, in edicola domani, mercoledì 4 dicembre 2019, svela il nome della prima concorrente ufficiale: Rita Rusic. «La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality» racconta la produttrice cinematografica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che da otto anni vive a Miami. «Ma Alfonso ...