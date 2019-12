Nuoto | Italia show agli Europei in vasca corta | oro per la Pilato

Nuoto - record italiano per Benedetta Pilato nei 50 rana : Nuoto, record italiano 50 rana. Benedetta Pilato migliora il primato fermando il crono sul 29″41. Il precedente apparteneva a Martina Carraro. ROMA – Nuoto, record italiano 50 rana vasca corta. Benedetta Pilato non si ferma. La stella ‘azzurra’ ha migliorato il primato nazionale agli Europei in vasca corta a Glasgow. La pugliese ha fermato crono su Benedetta Pilato migliora il record italiano Prosegue con il ...

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Italia antologica - doppietta sui 50 rana. Benedetta Pilato Campionessa a 14 anni - Carraro d’argento : Benedetta Pilato oro, Martina Carraro argento: fantasmagorica doppietta dell’Italia sui 50 metri dorso agli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. Le azzurre hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno letteralmente dominato la gara andata in scena a Glasgow (Gran Bretagna), le nostre portacolori hanno offerto un autentico show sulle due vasche e hanno demolito la concorrenza che non è pervenuta in questa rassegna ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell’Italia. Italia seconda con 6 medaglie - oro Pilato! : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Russia 2 0 0 2 2. Italia 1 2 3 6 3. Polonia 1 1 0 2 3. Ungheria 1 1 0 2 5. Lituania 1 0 0 1 6. Gran ...

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Margherita Panziera firma il record italiano sui 100 dorso - demolito il crono di Gemo : Margherita Panziera ha siglato il nuovo record italiano sui 100 dorso in vasca corta in occasione degli Europei che sono incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha nuotato divinamente durante le semifinali e ha toccato la piastra con un super 56.57, demolendo il primato di Elena Gemo ovvero il 57.35 col costumone gommato timbrato nel 2008. La 24enne veneta, Campionessa d’Europa sui 200 dorso in vasca lunga, si è ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : Cusinato e Detti di bronzo! Panziera record italiano nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09: Bene Codia in questa prima semifinale dei 100 delfino: l’azzurro centra il terzo crono di 50″31, preceduto da Kusch (50″08) e da Gueres (50″12). Ora è il momento di Rivolta. 19.06: Ora è il momento di Piero Codia nelle semifinali dei 100 farfalla uomini. 19.03: Ora la premiazione della splendida medaglia di bronzo di Cusinato nei 400 misti donne. 18.57: Eccezionale prova di ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell’Italia. Cusinato e Detti regalano due bronzi : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il Medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. Medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Ungheria 1 1 0 2 2. Lituania 1 0 0 1 2. Polonia 1 0 0 1 4. Gran Bretagna 0 1 1 2 5. Germania 0 1 0 1 6. Italia 0 0 2 2 Clicca qui per mettere “Mi ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : la rana italiana vuol dominare - Detti e la 4×50 sl per una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49: Bel Paese in grande spolvero anche nei 400 stile libero. Gabriele Detti e Matteo Ciampi, duellando nella penultima batteria, conseguono i primi migliori tempi per la finale del tardo pomeriggio: il livornese (3’38″16) regola allo sprint un grande Ciampi (3’38″79), miglioratosi sensibilmente nel personale (3’39″64 il precedente limite). Attenzione però al lituano ...

Nuoto - Europei 2019 : programma - orari e tv giovedì 5 dicembre. Tutti gli italiani in gara : A Glasgow (Gran Bretagna) si sta disputando oggi la prima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta. Tanta Italia subito protagonista anche domani, con il programma di batterie che si aprirà attorno alle 10:30 che vedrà impegnata davvero l’élite del nostro movimento, da Federica Pellegrini nel 100 stile libero a Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti che si misureranno sui 1500 metri insieme a Domenico Acerenza. Nuoto, Europei 2019: ...

PallaNuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : Roma vuole il bis - Catania favorita : Si giocherà da giovedì 5 a sabato 7 la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: ad Ostia si daranno battaglia le formazioni che occupano sei delle prime sette posizioni in campionato (soltanto il Verona è stato eliminato in fase di qualificazione). La SIS Roma cerca il bis dopo il successo dello scorso anno, ma è il Catania ad essere favorito. Le etnee però dovranno disputare un turno in più, dato che, non avendo vinto il girone di ...

Nuoto - Europei 2019 : batterie 4 dicembre. Rana azzurra in salute - Detti - Quadarella - Cusinato e tanta Italia nelle finali : Prima giornata di batterie al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questo day-1 nella piscina da 25 metri scozzese. Sorprende tutti il norvegese (classe 2000) Tomoe Zenimoto Hvas che, con il crono di 49″88, stabilisce il miglior tempo delle batterie, abbassando il proprio limite in maniera significativa (50″49). Alle ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - batterie : che Italia! Quadarella - Detti e Ciampi impressionano. Carraro - Pilato e Scozzoli rane volanti. Alle 18 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 18 per il racconto della prima sessione di finali. Buona giornata! 13.01: Si chiude una prima mattinata di gare molto positiva per l’Italia che fa il pieno di qualificazioni sia in semifinale che in finale con pochissime delusioni e contro-prestazioni. Bene Detti, Quadarella e Ciampi, prospettive di podio per Cusinato e la 4×50, ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - iniziano le batterie. L’Italia a caccia di podi - con ranisti - Detti e 4×50 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Buongiorno e benvenuti alla prima giornata degli Europei di Glasgow in vasca corta. Prima giornata ricca di protagonisti e aspettative in chiave azzurra e noi ve la racconteremo tutta in DIRETTA dal Tolcross Swimming Centre Il programma degli Europei 2019 (4 dicembre) – La presentazione della giornata (4 dicembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei ...