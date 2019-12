Caruana,intermediario:mandante è Fenech

Melvin Theuma, che avrebbe fatto datra ile gli assassini della giornalista DafneGalizia ha confermato in aula le sue accuse all'imprenditore maltese Yorgen. "Per quanto mi riguarda e so, ilè lui, perché è lui che mi ha pagato", ha detto testimoniando. Della vicenda parla la presidente della Commissione Ue von der Leyen,che si dice "preoccupata". "L'omicidio, è stato un attacco alla libertà di stampa. Mi aspetto un'indagine indipendente e libera da interferenze politiche".(Di mercoledì 4 dicembre 2019)