Salute | al Bambino Gesù impiantato primo bronco 3D a bimbo di 5 anni

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un “” riassorbibile stampato in 3D per restituire il respiro a undi 5. È statoall’Ospedale Pediatrico, con un intervento sperimentale, su un paziente affetto damalacia, un cedimento della parete bronchiale che impediva il normale flusso di aria nel polmone sinistro. È la prima operazione di questo genere in Europa. Il dispositivo, realizzato grazie a un lavoro d’équipe durato oltre 6 mesi, ha consentito aldi respirare autonomamente. Il “” 3D è stato interamente progettato alcon sofisticate tecniche di imaging e bioingegneria. È stato stampato con materiale bio-riassorbibile che verrà progressivamente eliminato dall’organismo dopo aver accompagnato la crescita dell’apparato respiratorio dele restituito alla sua funzionalità. A poco meno di un mese dall’intervento, ilè potuto tornare a ...

