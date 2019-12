Bologna | De Leo | «Questa squadra è figlia di Mihajlovic» – VIDEO

De Leo : “Non me la sento di sottolineare i demeriti del Napoli. Il Bologna è figlio di Mihajlovic” : Il vice allenatore del Bologna, De Leo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo. “Il Napoli ha una struttura tecnica talmente preparata, che non me la sento di entrare nel merito e sottolineare i demeriti. Sottolineo quello che abbiamo fatto noi, non era facile ritrovare coesione dopo il gol subito. Siamo stati bravi ad accorciare le distanze sui loro centrocampisti. Non avevamo personalità per alzare il ...

Bologna - De Leo : «Questa squadra è figlia di Mihajlovic» : De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna sul Napoli Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic, ha elogiato lo spirito combattivo del Bologna, che ha permesso alla squadra di rimontare contro il Napoli. Ecco sue parole in conferenza stampa. «Questa squadra è figlia del nostro allenatore, quindi si tende sempre ad osare. Il mister ci dice sempre che si può anche perdere, ma avendo ...

Mihajlovic è un vero leone! Giorno di riposo annullato : il serbo in campo per dirigere l’allenamento del Bologna : Mihajlovic sempre più sorprendente: annullato il Giorno di riposo per dirigere l’allenamento del Bologna Sinisa Mihajlovic non smette di stupire: dopo la conclusione del terzo ciclo di cure, il trapianto di midollo e l’annuncio di una conferenza stampa con i medici, il tecnico serbo ha deciso di dimostrare ancora una volta il suo carattere da leone. Tano Pecoraro/LaPresse Mihajlovic ha infatti deciso di annullare il suo Giorno ...

Bologna-Parma - le parole di De Leo e D’aversa nel post-partita : Bologna e Parma hanno pareggiato 2-2. Soddisfatto per il punto ottenuto nel finale l’allenatore felsineo, Emilio De Leo, al termine della gara. Queste le sue parole a DAZN: “Per come è arrivato questo punto, è un fattore positivo. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo istante e siamo stati premiati, però oggi la squadra in certe circostanze è stata un po’ lunga, mentre dobbiamo sempre pensare da gruppo, quando abbiamo il pallone e ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 74-88 - Serie A basket in DIRETTA : la Leonessa espugna il PalaDozza con un grande secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.48 Per i ragazzi di Vincenzo Esposito 18 di Lansdowne, 14 più 8 rimbalzi di Horton, 15 di Laquintana (5 su 5 dal campo!), 13 di Abass, 7 assist di Vitali. 20.47 Inutili per i padroni di casa i 22 punti di Aradori e gli 11 ciascuno di Mancinelli e Robertosn, svegliatosi troppo tardi. 74-88 Finisce qui, la Leonessa è la prima a ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 36-40 - Serie A basket in DIRETTA : Leonessa in vantaggio ma primo tempo equilibratissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-40 Finisce il primo tempo con due su due ai liberi di Laquintana, 11 punti per lui, a 8 decimi dalla fine. Appuntamento a tra circa un quarto d’ora per la seconda metà gara! 36-38 Mancinelli in sottomano. 34-38 Due su due di Abass ai liberi. 34-36 Aradori dall’angolo destro e in doppia cifra! Timeout Brescia. 32-36 Abass in sospensione! 32-34 Gran canestro da sotto di ...

Bologna-Sampdoria - De Leo : “bravi a reagire dopo il pareggio” : “Abbiamo subito emotivamente il pareggio della Sampdoria, ma dopo qualche minuto e’ arrivata la nostra reazione e rispetto al passato ci abbiamo messo un po’ di malizia, che certo non guasta, nella gestione del finale”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo vice di Mihajlovic dopo il successo del Bologna contro la Sampdoria. “Non volevamo lasciare nulla di intentato, nelle ultime settimane avevamo raccolto ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 62-59 - Serie A in DIRETTA : la Leonessa prova a scappare - ma Markovic tiene a galla gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell’ultimo ...

Bologna – Il rigore non dato ed il potere di Mihajlovic - De Leo sincero : “ci dimostra che non ci sono imprese impossibili” : De Leo sincero dopo il ko del Bologna contro la Juventus: le parole del tattico di Mihajlovic dopo la sfida allo Stadium Il Bologna non è riuscito a mettere del tutto i bastoni tra le ruote alla Juventus ieri sera allo Stadium. Nonostante una prestazione che ha fatto uscire a testa alta i rossoblu, i bianconeri hanno trionfato col risultato di 2-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Tano ...

Diabolik - Clerville esiste davvero : a Bologna le prime foto dalle riprese con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : Diabolik Manetti Bros, Bologna diventa Clerville Clerville esiste per davvero. Dopo il breve passaggio a Courmayeur, le riprese di Diabolik per la regia dei Manetti Bros si sono spostate a Bologna. ...

Diabolik - Clerville esiste davvero : a Bologna le prime foto dalle riprese con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : Diabolik Manetti Bros, Bologna diventa Clerville Clerville esiste per davvero. Dopo il breve passaggio a Courmayeur, le riprese di Diabolik per la regia dei Manetti Bros si sono spostate a Bologna. ...