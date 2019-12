Bianca Guaccero difende Vanessa Incontrada dagli attacchi – VIDEO

Bianca Guaccero difende Vanessa Incontrada dalle critiche : “Guardate il talento e non l’aspetto fisico” : Bianca Guaccero sbotta a Detto Fatto contro chi offende e critica Vanessa Incontrada Bianca Guaccero a Detto Fatto, nella puntata andata in onda oggi 2 dicembre su Rai 2, si è scagliata contro coloro che ogni giorni rivolgono critiche, offese e insulti a personaggi noti del mondo dello spettacolo. Durante la Super Classifica Jon, si è parlato di Vanessa Incontrada. L’amata conduttrice si ritrova spesso al centro di molte polemiche e ...

Bianca Guaccero chiude con Rai 1 - ma anche Detto Fatto è a rischio : Tutte le storie finiscono, anche quelle da cantare. Bianca Guaccero termina la sua esperienza nella prima serata di Rai 1 con la terza e ultima puntata di Una Storia da Cantare, il varietà musicale dedicato ai cantautori italiani che si è concluso sabato scorso. Ma se da una parte c’è una chiusura “naturale” che la riporta nel pomeriggio di Rai 2, dall’altra c’è il concretissimo rischio di una chiusura forzata che, invece, vedrebbe la Guaccero ...

Bianca Guaccero : “Basta!” - lo sfogo su Vanessa Incontrada e le critiche : Bianca Guaccero, a Detto Fatto si sfoga sulle critiche che pungono Vanessa Incontrada A Detto Fatto, durante la puntata di oggi, Bianca Guaccero ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a coloro che, specialmente sul web, si divertono a criticare le star. La conduttrice pugliese si è letteralmente schierata dalla parte di Vanessa Incontrada quando, […] L'articolo Bianca Guaccero: “Basta!”, lo sfogo su Vanessa ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero lascia Rai1 : “E’ stato un bel viaggio” : Una storia da cantare, Bianca Guaccero lascia Rai1 e torna a condurre solo Detto Fatto: “E’ stato bello” Si è conclusa il 30 novembre l’avventura in prima serata su Rai1 di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, conduttori di Una storia da cantare, lo show musicale che per tre sabati sera ha tenuto compagnia ai telespettatori della prima rete, con omaggi a tre grandi artisti della musica italiana, l’ultimo dei quali ...

Una Storia Da Cantare - Bianca Guaccero splendida in nero e rosa. Ed emoziona con Mogol : Terza e ultima puntata per il format Una Storia da Cantare, che ha raccontato le vite di alcuni pilastri della Storia musicale italiana. Alla guida dello show-memorial di Rai 1 abbiamo visto una radiosa Bianca Guaccero che, affiancata da Enrico Ruggeri, ha dato il meglio di sé accompagnando il pubblico a casa e in studio lungo percorsi musicali d’eccezione, tra ospiti di spicco e canzoni che riscaldano il cuore. Dopo la puntata su Fabrizio ...

Bianca Guaccero e Ruggeri - imbarazzo in diretta. Coruzzi : “Uno scivolone” : Una Storia da Cantare con Bianca Guaccero e Ruggeri. Coruzzi: “Scivolata su una parolaccia” Tutto è pronto per l’ultima puntata di Una Storia da Cantare di questa sera, sabato 30 novembre, dedicata a Lucio Battisti. Dopo aver raccontato Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri ripercorreranno la vita di un grande artista della musica italiana come Battisti. Questo programma sarà ricordato per la ...

Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero criticati : “Programma offensivo!” : Una storia da cantare, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri attaccati da un telespettatore: “Show offensivo” Andrà in onda oggi, 30 novembre 2019, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Una storia da cantare, il nuovo show del sabato sera di Rai1 condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che hanno già tenuto compagnia ai telespettatori della prima rete nei due sabati precedenti. E prima della terza e ultima puntata di Una ...

Un anello pronto : Bianca Guaccero ‘stana’ Jonathan Kashanian. “A un’altra Bianca” : Puntata spumeggiante quella andata in onda oggi al programma ‘Detto Fatto’. C’è stato infatti un momento di assoluto delirio tra la conduttrice Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. L’esperto di stile ha illustrato come fa sempre le sue super classifiche. Tema odierno gli ex partner dei personaggi famosi. I vip citati sono stati diversi: Simona Izzo, Stefano Bettarini, Barbara D’Urso e Francesco Totti per nominarne ...

Bianca Guaccero - a bocca aperta dopo la rivelazione di Jonathan : lo scoop : Bianca Guaccero, la rivelazione di Jonathan Kashanian la lascia a bocca aperta: lo scoop No, ciò che è successo oggi a Detto Fatto non si può non raccontare. Il siparietto tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian è stato troppo divertente e degno di nota. Ma cosa è successo? Come ogni giorno, l’esperto di stile ha […] L'articolo Bianca Guaccero, a bocca aperta dopo la rivelazione di Jonathan: lo scoop proviene da Gossip e Tv.

Giovanni Ciacci - nuove frecciatine a Caterina Balivo e Bianca Guaccero : Giovanni Ciacci torna a parlare di Detto Fatto e lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Caterina Balivo. Le due conduttrici hanno guidato il programma in onda su Rai Due ed entrambe hanno collaborato con lo stylist. Ormai oltre un anno fa la presentatrice partenopea ha abbandonato il contenitore pomeridiano per passare a Vieni da Me e al suo posto è arrivata la collega pugliese. Terminata la stagione Ciacci ha deciso di abbandonare la ...