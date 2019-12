LIVE Virtus Bologna-Cantù | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | 76-63 | V nere in

oasport

4 minuti alla fine 76-65 Hayes dalla media fa tornareancora più vicina! 76-63 Clark segna dalla media in contropiede Chiama time out Pancotto 76-61 Teodosic per Hunter, è ancora spettacolo tra i due che stanno davvero facendo vedere chello di intesa abbiano raggiunto tra campionato ed EuroCup 74-61 Clark realizza ancora in appoggio 74-59 Teodosic non ha molta voglia di far rientrare, spara la tripla e riporta a +15 i suoi 71-59 Ancora Wilson a segno! Ci sta provando! 71-57 Bella penetrazione di Clark, che non si da per vinto a 8′ dalla fine Nel frattempo Cremona espugna Pesaro, che resta ferma a quota zero punti in classifica: 63-74 il finale con 16 punti di Saunders per gli ospiti e 15 di Barford per i padroni di casa 71-55 Realizza l'aggiuntivo Clark, Djordjevic chiama time out Fallo tecnico fischiato contro ...

