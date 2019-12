Grande Fratello stupro | scandalo davanti alle telecamere | VIDEO

Barbara D’Urso - il Grande Fratello 20 a rischio : Il Grande Fratello 20 by D’Urso è a rischio. Secondo alcune indiscrezioni il reality condotto dalla presentatrice partenopea potrebbe non andare in onda nel 2020. Il motivo? Mediaset non saprebbe dove collocare il programma televisivo. Il ritorno di Adrian, lo show di Celentano, ha infatti richiesto alcuni spostamenti nel palinsesto televisivo. Il programma del Molleggiato, che continua a registrare ascolti piuttosto deludenti, è tornato ...

Barbara d’Urso : a rischio il Grande Fratello 2020 - ultime news : Si farà il prossimo anno il Grande Fratello con Barbara d’Urso? ultime news e gossip Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Il Grande Fratello con la conduttrice Mediaset è a rischio. L’azienda non sa infatti quando collocare la diciassettesima edizione dello storico reality show. Lo slittamento del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini […] L'articolo Barbara d’Urso: a rischio il Grande Fratello 2020, ...

Presunto stupro al Grande Fratello spagnolo - gli sponsor si ritirano dalla versione vip : Un clamoroso scandalo sta travolgendo il Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del Grande Fratello. Si parla di un Presunto stupro, che sarebbe stato commesso in un’edizione passata risalente al 2017 ma di cui si è tornati a parlare in virtù di nuovi materiali inediti. Proprio in questo periodo sta andando in onda su Telecinco la versione Vip del reality (che ha visto tra i concorrenti anche l’italiano ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini : "Sarà davvero Vip" - sorprese pazzesche nel cast di Mediaset : "Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: “Ma chi è questo?!“. Lo ha annunciato Alfonso Signorini alle telecamere sul programma di Rete 4. Il conduttore ha anche specificato che ulteriori anticipazioni, soprattutto del

Grande Fratello Vip 2020 : Hoara Borselli concorrente? L’indiscrezione : GF Vip di Alfonso Signorini: Hoara Borselli nel cast? Il retroscena La prossima edizione del Grande Fratello Vip, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare Martedì 7 Gennaio. E i telespettatori ormai sanno molto bene che alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini con i suoi due opinionisti Pupo e Wanda Nara. Tuttavia sono tanti ovviamente a chiedersi chi saranno i concorrenti vip che entreranno nella casa più spiata dagli italiani. E ...

Grande Fratello - intervista a Daniele Bossari : "Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione" : Il conduttore, vincitore del Gf Vip 2, ha raccontato il suo periodo difficile al settimanale 'Chi': "Sono tornato a vivere grazie all'amore di mia moglie Filippa e di nostra figlia"

Daniele Bossari "ossessionato dal suicidio". Dietro il Grande Fratello - il "fondo dell'abisso" : Daniele Bossari, 45 anni, conduttore radio e presentatore tv, si confessa in una intervista al Giorno in edicola venerdì 28 novembre. "Il fondo l'ho toccato nel 2015 quando all'isolamento ho aggiunto tanto alcol. Ho vissuto un anno acuto di depressione, non volevo sentire le critiche sul mio lavoro.

Alfonso Signorini : «Farò un Grande Fratello veramente vip. La gente non deve più chiedersi : ma questo chi è?» : Alfonso Signorini C’è curiosità per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno avrà un nuovo conduttore: Alfonso Signorini. Promosso dal ruolo di opinionista, il direttore di Chi – durante la prima puntata de La Repubblica delle Donne – ha raccontato come si sta muovendo la macchina organizzativa del reality, la cui messa in onda è prevista a gennaio 2020. Un lavoro certosino – assicura Signorini ...

Grande Fratello Vip : Francesca Cipriani nel cast? La risposta spiazza : Anticipazioni GF Vip di Alfonso Signorini, Francesca Cipriani non ci sarà: ecco perchè Francesca Cipriani ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Ora uscito nelle edicole. E in questa occasione la ‘bombastica’ showgirl ha parlato di tanti argomenti, tra i quali anche le sue esperienze nei reality show. E a proposito di reality, il giornalista del magazine non ha potuto non chiederle se abbia ...

Grande Fratello - Simone Coccia su Elena Morali : “Io un santo rispetto a te” : Grande Fratello, Simone Coccia affonda su Elena Morali dopo le dichiarazioni di Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5 sulla showgirl: riemerge la ruggine Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, Daniele Di Lorenzo ha dichiarato di aver avuto una storia lunga un anno con Elena Morali finita “cinque giorni fa”. Le esternazioni hanno fatto parecchio rumore […] L'articolo Grande Fratello, Simone Coccia su Elena Morali: “Io un santo ...