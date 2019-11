Renault-Nissan-Mitsubishi - Al via il rilancio dell' Alleanza con nuove attività congiunte

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 29 novembre 2019) L'prova a rilanciarsi per mettersi definitivamente alle spalle un lungo periodo di crisi iniziato con l'arresto'ex plenipotenziario Carlos Ghosn e culminato in frequenti controversie sul frontea governance e su decisioni strategiche come il fallimentare tentativo di fusione tra la Régie e la Fiat Chrysler Automobiles. Il comitato operativo, al terminea riunione mensile tenuta a Boulogne-Billancourt, ha, in particolare, approvato una serie di iniziativevolte a migliorare le performance commerciali, produttive e finanziarie. Serve migliorare l'efficienza. L'incontro, che ha visto la partecipazione di tutte le figure apicali dei tre costruttori, ha focalizzato le sue attenzioni sulla necessità di migliorare l'efficienzaa collaborazione. In tal senso, secondo quanto descritto in un breve ...

