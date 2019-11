Terremoto oggi Calabria-Campania | M 3 0 a Camerota Scosse INGV | trema il Mar Tirreno

Terremoto Albania - oggi lutto nazionale. 29 morti - si scava ancora : Giornata di lutto nazionale, il 27 novembre in Albania, dopo il Terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la costa settentrionale, vicino a Durazzo. Sono 29 i morti accertati, tra cui due bambini, oltre 650 i feriti. Un bilancio drammatico ma ancora provvisorio, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie, e i primi campi di fortuna sono stati approntati a Durazzo, la città più colpita (FOTO). Non risultano ...

Terremoto oggi - ultime notizie fortissima scossa in Grecia - la terra trema a Creta : Una fortissima scossa è stata segnalata nella mattinata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a Creta in Grecia. L’evento sismico, di magnitudo 6.0, è avvenuto alle 8,23 di stamane. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometri da Creta a una profondità di 20 chilometri. Il Terremoto è stato sentito nell’isola di Creta e nella Grecia del sud. Non si hanno al momento notizie di cosa possa aver ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore complessivamente prive di scosse nel sottosuolo italiano eccetto una debolissima scossa in nottata nel modenese. Al mattino avvertita una scossa al sud...

Terremoto Albania - oggi lutto nazionale. 23 morti - si scava ancora : Giornata di lutto nazionale, il 27 novembre in Albania, dopo il Terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la costa settentrionale, vicino a Durazzo. Sono 23 i morti accertati, tra cui due bambini, oltre 650 i feriti. Un bilancio drammatico ma ancora provvisorio, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. Non risultano italiani coinvolti. morti due sopravvissuti al sisma Nella serata di martedì alcune ...

Terremoto Albania : scuole chiuse in tutto il Paese oggi e domani : A causa dello sciame sismico in corso e della forte scossa di Terremoto che ha colpito il Paese alle 03:54, in Albania le scuole rimarranno chiuse oggi e domani. La misura è stata decisa dal ministero dell’Istruzione, che ha inviato una lettera a tutti i consigli scolastici: lo riportano i media locali. L'articolo Terremoto Albania: scuole chiuse in tutto il Paese oggi e domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Sequenza sismica rilevante nel Sannio, avvertite numerose scosse tra mattina e pomeriggio. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Notte nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata solo una debole scossa nel palermitano. Al mattino lieve scossa nel norcino.?Altrove nulla da...

Terremoto oggi M 2.4 Palermo/ Ingv ultime scosse - notte di tremori in Sicilia : Terremoto oggi M 2.4 a Palermo, Ingv ultime scosse: nella notte appena passata si è verificato un sisma in Sicilia. Ecco tutti i dettagli

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e prime ore del mattino nettamente tranquille nel sottosuolo italiano: nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...