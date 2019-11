Germania | muore a 63 anni dopo essere stato leccato dal suo cane

Germania : bimbo calabrese di 6 anni muore folgorato nella sua scuola materna : Una tragedia assurda quella che si è consumata martedì scorso nella città di Francoforte, in Germania, dove un bambino di 6 anni, originario della Calabria, è deceduto dopo essere rimasto folgorato toccando un filo di corrente, mentre si trovava all'asilo. Per il bimbo, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, non ci sarebbe stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno effettuato i primi rilievi e la magistratura sta indagando per ...