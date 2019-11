Sardine | Salvini avvisato | Chi c' era in piazza a Sorrento Per la prima

Matteo Salvini sfida le Sardine : "Un problema per la sinistra - non per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

Gianfranco Pasquino smaschera le Sardine : "Chi c'è davvero lì dentro". Quello che non torna sugli anti-Salvini : Le sardine politicamente neutrali? Mica tanto. Gianfranco Pasquino non ha dubbi che all'interno del movimento anti-Salvini "ci siano anche coloro che erano targati 5stelle". Si tratta per il politologo di "ex elettori o militanti ancora devoti", che, esaurita la prima sorgente, "hanno trovato in que

I leader delle Sardine : “Siamo il principale nemico di Salvini”. Formigli : “Siete di sinistra?”.”Sì. M5s? Innovativi ma populisti” : I tre leader delle Sardine di Bologna, Ferrara e Parma, rispettivamente Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Joy Temiloluwa Olayanju, sono stati ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Il giornalista e conduttore ha mostrato loro un sondaggio secondo cui le proteste di piazza di questi giorni sarebbero la massima espressione di opposizione alla politica salviniana. E Santori ha confermato: “Siamo il principale nemico di ...

Sardine - Mattia Santori a Salvini : "Abbiamo imparato il tuo lavoro in sei giorni" : “Noi abbiamo imparato a fare il tuo lavoro in sei giorni: ora prova tu a fare il nostro, a stare in una classe con bambini disabili, impegnarsi per i diritti, fare i lavoretti… è questa l’Italia reale, che fa appassionare le persone. Questa è la realtà: ci restituite una politica altrettanto seria?”. Così Mattia Santori, rappresentante del movimento delle “Sardine”, si rivolge al ...

Sardine - sono loro il nemico più pericoloso per Salvini (secondo i sondaggi) : Il nemico più pericoloso per Matteo Salvini? Secondo un sondaggio di Index Research per il 43,6 per cento degli italiani è...

Salvini a Sorrento - protesta coi «fravagli» e a Napoli striscioni in Galleria. Lui : «Sardine? Mi sono simpatiche» : Non si sono fatti attendere. E hanno aspettato Salvini a Sorrento con striscioni e «fravagli». I manifestanti di «Sorrento Non si Lega» si sono radunati nella piazza...

Sardine - anche don Biancalani con le piazze anti-Salvini : “E a fine messa farò cantare Bella Ciao”. Il vescovo lo “biasima” : “Inopportuno” : Il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani, da anni impegnato per l’accoglienza dei migranti, si schiera con il movimento delle Sardine. Lo fa con una proposta anti-Salvini che sta facendo discutere in molti a Pistoia e non solo: “anche Vicofaro ‘non si Lega’ – scrive su Facebook – Nessun dialogo con chi fomenta odio. Al termine della messa la domenica canteremo Bella Ciao”. L’ispirazione viene direttamente da un altro prete di ...

Matteo Salvini smaschera le Sardine : "C'è chi prepara 'mezzi non propriamente pacifici'". Il post-vergogna : Non tutte le sardine, i manifestanti anti-Salvini, sono pacifiche. È il caso di una certa Federica Mariani, una giovane che sul gruppo "sardine del Belgio" prepara "mezzi non propriamente pacifici" in attesa dell'arrivo del leader della Lega ad Anversa. A denunciare quanto scritto dalla ragazza è lo

Sardine - contro Salvini scende in campo anche una suora : Francesco Boezi Matteo Salvini è impegnato nel confronto con un nuovo avversario: le "Sardine". Tra cui spunta anche suor Giuliana Galli, che si è già distinta sull'immigrazione e sulla "fraternità" che deve guidare le logiche geopolitiche Sardine contro Matteo Salvini: è il nuovo leit motiv della sinistra di piazza, ma tra coloro che simpatizzano per i giovani che hanno scelto una metafora ittico-politologica per ...

C'è Salvini - la pioggia non ferma le Sardine : centinaia in piazza a Sorrento : I manifestanti che si fanno chiamare "fravaglie" vogliono consegnargli dei libri. Ma lui: "Scelgo da solo cosa leggere" . E aggiunge "Ci sono tre D da mandare a casa: De Luca, De Magistris, e Di Maio".

Volley – Zaytsev in piazza con le ‘Sardine’ contro Salvini : “messaggio forte - da italiano. Non mi importa delle critiche” : Ivan Zaytsev scende in piazza a Modena fra le ‘sardine’ che protestano contro Matteo Salvini: il capitano della Nazionale Italiana di pallavolo si espone pubblicamente nonostante le critiche Dopo Bologna anche Modena si riempie di ‘sardine’. In piazza monta la protesta compatta, pacifica e numerosa contro il comizio di Matteo Salvini. Fra i manifestanti, dalla ferrea volontà nonostante la pioggia, era presente anche ...

Sardine - l'assessore Silvia Benaglia in piazza a Bologna : insultata - porta in tribunale Matteo Salvini : Dalla piazza al tribunale, le Sardine anti-Salvini hanno già le idee chiare. Silvia Benaglia, assessora al Comune di Pianoro (Bologna) scesa in strada con i 6.000 (o 12mila?) giovani e meno giovani di piazza Maggiore, giovedì scorso, come riferito dal Corriere della Sera ha annunciato che citerà a g

Matteo Salvini sulle Sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere

I "Fravagli" - le Sardine di Sorrento - aspettano Salvini : "Gli regaleremo un libro" : Viaggiano in rete, entrano in contatto tramite Facebook e poi arrivano in piazza. L’onda lunga delle sardine, dopo le piazze di Bologna e Modena, sta arrivando a Palermo passando per Sorrento, pronta a invadere tutta Italia fino a giungere a Milano e forse anche a Roma. “Ovunque Matteo Salvini andrà, troverà una rete autoorganizzata”, spiega Mattia Santori, uno dei quattro ragazzi ideatori di questo movimento che ...