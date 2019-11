Milano Incendio in via Alzaia Naviglio Grande | morti una milanese e una ragazza spezzina

Milano : incendio in un sottotetto - due morti : Tragedia a Milano, in zona Navigli: due persone sono morte nell’incendio di un sottotetto divampato nella notte, intorno alle tre e mezza. Dopo essere riusciti a domare le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti due copri, quello di un uomo di 29 anni e di una donna di 27. Una terza persona, un parente della donna, è uscita indenne e non ha avuto nemmeno bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. ...

Milano - INCENDIO AI NAVIGLI : MORTI 2 RAGAZZI/ Forse un cortocircuito - dolo escluso : MILANO, INCENDIO ai NAVIGLI: MORTI due RAGAZZI di 27 e 29 anni. Forse un cortocircuito, mentre è escluso totalmente il dolo

Milano - incendio in un appartamento sul Naviglio Grande : due morti. FOTO : Ancora incerte le cause del rogo in cui sono decedute una ragazza di 27 anni e il compagno di 29. Illesa la terza persona presente nell'abitazione. LA GALLERY

Incendio in un'abitazione di Milano : muoiono due fidanzati di 29 e 27 anni : Sarebbero due fidanzati, di 29 e 27 anni, il ragazzo e la ragazza morti a Milano, a seguito dell’Incendio di un sottotetto avvenuto la scorsa notte nella zona dei Navigli. Quando i pompieri hanno spento le fiamme hanno trovato un uomo e una donna deceduti. Una terza persona invece si è salvata e non ha avuto bisogno di cure mediche.Scrive il Corriere della SeraL’allarme è stato lanciato da una vicina di casa. ha visto ...

Milano - incendio in un sottotetto ai Navigli : morti nel sonno due fidanzati di 27 e 29 anni. Salva una terza persona : Tragedia a Milano nella zona dei Navigli: un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 27, coppia di fidanzati, sono morti nell'incendio di un sottotetto avvenuto la scorsa notte. I...

Milano - incendio sui Navigli : morti tra le fiamme due giovani fidanzati : La coppia, di 29 e 27 anni, è stata sorpresa nel sonno dalle fiamme all’interno della villetta di due piani che stava ristrutturando. Salva una terza persona. Il rogo è divampato alle 3.30 nel sottotetto dell’abitazione forse per un corto circuito

Due persone sono morte a Milano nella zona dei Navigli per un incendio : Nelle prime ore di oggi due persone – un uomo e una donna – sono morte per un incendio in una palazzina nella zona del Naviglio Grande, a sudovest del centro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra

Milano - incendio in una villetta sui Navigli : 2 morti : Due morti, due giovani di 29 e 27 anni. E’ il bilancio di un incendio avvenuto in un sottotetto di una villetta nella zona dei Navigli.

Milano - incendio in sottotetto in zona Navigli : due persone trovate morte : Un uomo di 29 anni e una donna di 27 sono stati trovati senza vita a Milano in un sottotetto in cui si è sviluppato un incendio. Il rogo è avvenuto la scorsa notte nella zona dei Navigli. Quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme hanno trovato i cadaveri. Una terza persona, parente della donna, invece si è salvata dalle fiamme e non ha avuto bisogno di cure mediche. Secondo quanto riferito dai pompieri l’incendio si è sviluppato intorno ...

Milano - in fiamme 5 auto della società che gestisce le case popolari. I dirigenti : “L’incendio è doloso” : Incendiate nella notte cinque macchine di MM, la società che gestisce le case popolari a Milano MM. L’incendio, “di chiara matrice dolosa” come tengono a precisare i dirigenti della società, è divampato in via Forze Armate e ha distrutto le auto di servizio. “Non è la prima volta che assistiamo a episodi di insensata violenza – spiegano Simone Dragone e Stefano Cetti, rispettivamente presidente e direttore ...

Milano - incendio in un palazzo in via Morimondo. VIDEO : Tanta paura per gli inquilini di un gruppo di casa di via Morimondo, in zona Navigli. Nel pomeriggio delle fiamme, visibili a diverse decine di metri di distanza, hanno avvolto il tetto di un gruppo di case, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I condomini sono usciti in modo ordinato dalle proprie case mentre i pompieri, aiutati dalla pioggia, hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Incendio in palazzina a Milano : 3 intossicati e 30 evacuati : Per un Incendio scoppiato questa mattina all’alba al secondo piano di un edificio di quattro piani in via Pietro da Cortona a Milano, tre persone sono state ricoverate per lievi intossicazioni in ospedale, quattro hanno rifiutato le cure e una trentina, per il denso fumo sulle scale, sono state fatte evacuare. L’Incendio è divampato alle 6,30 da una abitazione ma non si conoscono ancora le cause. Sul posto sono stati inviati cinque ...

Torino - incendio vicino ai binari : per un’ora bloccata la Torino-Milano : Sto alla circolazione dei treni a causa di un incendio: la linea ferroviaria Torino-Milano, sia quella ‘tradizionale’ sia l’alta velocità, è rimasta bloccata oggi nel capoluogo piemontese tra le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa per un rogo vicino ai binari. La circolazione è ripresa, ma rallentata, dopo un’ora e un quarto. I passeggeri dei treni hanno potuto utilizzare gratuitamente la metropolitana di Torino per ...