Lega Giovani Milano Spray anti aggressione contro la violenza di genere

Nazionale - Vialli comincia l’avventura da capo-de Lega zione : “insieme a Mancini sarà come tornare giovani” : Il nuovo capo-delegazione azzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo incarico, promettendo impegno e dedizione Primo giorno di ‘scuola’ per Gianluca Vialli , che oggi ha iniziato a ricoprire l’incarico di capo-delegazione della Nazionale Italiana. Jennifer Lorenzini/LaPresse Un ruolo importante e prestigioso, ereditato niente meno che da Gigi Riva, un predecessore illustre che lusinga ec come l’ex ...

Casting per un video per Sanremo Giovani e per un progetto Legato a NABA : Non mancano in queste settimane le occasioni di cimentarsi professionalmente nel mondo dello spettacolo. In particolare vi sono dei Casting ancora in corso per un importante video di carattere musicale, con riprese da effettuare prossimamente in Umbria e da presentare successivamente nell'ambito delle selezioni relative a Sanremo Giovani. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di attrici in connessione ad un progetto di tesi accademica presso ...