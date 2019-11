Dall' India arriva RISUG | il primo contraccettivo maschile con un effetto che dura 13 anni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Non si tratta di una pillola ma di una iniezione che funziona analogamente alla vasectomia con il vantaggio che gli effetti non sono definitivi ma si annullano dopo 13. Lo sviluppo di questoè dell'Istitutono per la ricerca medica (n Council of Medical Research, ICMR) che ne ha seguito per 35lo sviluppo fino alla sperimentazione clinica. Ora hanno richiesto l'approvazione all'Agenzia del farmacona, la Drug Controller General of, DCGI. In questi giorni alcuni ricercatori coinvolti nel progetto hanno voluto anticipare la notizia sul quotidiano Hindustan Times. Una vasectomia chimica La vasectomia chirurgica è una resezione del dotto deferente che porta gli spermatozoi dai testicoli all’uretra, nel membro. Questo porta ad una definitiva sterilizzazione dell’uomo vasectomizzato. I ricercatori dell'Istitutono per la ricerca ...

Techno_Roberto : #drittoerovescio Sig. Del Debbio, il Suo programma mi piaceva, ma non sopporto certi Toscani e certe Toscane, sebbe… - DaniR64 : RT @APTAcicatena: ??Buongiorno dall'Aeroporto di Acicatena, oggi pomeriggio presso il Terminal C, in collaborazione con l'azienda Agricola… - FlaPanella : @lenuccia82 @MarcoNoFanatici E no scusa, ti volevo sentire su sta storia di Calenda da tempo e me sei apparsa dall'India... -